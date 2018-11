Helse zoekactie Noordzee naar overboord geslagen persoon tevergeefs

’s Middags kreeg de KNRM een melding van een overboord geslagen persoon. Het incident gebeurde vlakbij het windmolenpark in de Noordzee dat op zo’n 60 kilometer van de Eemshaven in aanbouw is.

De KNRM spreekt van ’een drama’. Samen met Duitse collega’s en vele schepen die in de buurt aanwezig waren, is urenlang gezocht. Vanuit de lucht hielpen helikopters mee.

„Helaas heeft alle inspanning niet mogen leiden tot het vinden van de vermiste persoon. Toen het donker werd, hebben we de zoekactie helaas moeten beëindigen”, zo besluit de KNRM.