Ontslag wordt makkelijker

Door de wet kunnen werknemers dus gemakkelijker ontslagen worden. Er is straks niet meer één grote reden voor ontslag nodig, maar een optelsom van meerdere redenen kan ook volstaan.

Met de wet wordt ook bijvoorbeeld de proeftijd verlengd voor mensen die een vast contract willen. Tegelijkertijd krijgen ze ook vanaf dag één recht op ontslagvergoeding.

Drie jaar zonder contract

Werkgevers mogen hun personeel door de wet ook weer drie jaar zonder vast contract laten werken in plaats van de huidige twee. En voor invalkrachten in het onderwijs worden de regels soepeler waardoor ze vaker even de les kunnen overnemen van een zieke docent.

Het wordt voor werkgevers voordeliger als ze werknemers een vast contract aanbieden. Ze hoeven dan minder premie te betalen. Tegelijkertijd moet er meer afgedragen worden voor flexwerkers en mensen met tijdelijke contracten.

’Hard nodig’

Volgende week wordt de wet officieel, met alle details, gepresenteerd. Maar veel ervan was eerder al bekend omdat de wet dit voorjaar openbaar in consultatie ging en ingewijden weten dat er sindsdien weinig is veranderd aan het voorstel. Met deze forse hervorming van de arbeidsmarkt voert het kabinet onderdelen van het regeerakkoord uit. „Het is hard nodig om de arbeidsmarkt te moderniseren”, zei premier Rutte na de ministerraad.