’Anti-tabakshype verdeelt samenleving’

Ton Wurtz

Het is al decennia bekend dat roken geen gezonde gewoonte is, net zoals het moeilijk kan zijn om te stoppen met roken. Ook de inzet van staatssecretaris Blokhuis om het aantal rokers in Nederland sterk te verminderen is geen verrassing: dat gaat gepaard met zijn rol, als verantwoordelijke voor volksgezondheid. De vraag is echter of de plannen die momenteel worden gesmeed als onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord de rechten respecteren van volwassen rokers die welbewust genieten van hun rokertje. Een staatssecretaris die de ’oorlog’ aan roken verklaart, is zich niet bewust van de tradities die wij in Nederland koesteren: vrijheid, blijheid en harmonie.