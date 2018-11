’Geen nieuwe rokers, daar gaat het om’

Recent lekte via De Telegraaf een aantal ferme maatregelen tegen het roken uit het concept voor het Nationaal Preventieakkoord. Daaruit bleek dat maatschappelijke partijen en staatssecretaris Blokhuis (VWS) het onder meer eens zijn geworden over een geleidelijke accijnsverhoging op sigaretten naar 10 euro per pakje in 2024. Verder komen er neutrale verpakkingen voor sigaretten en wordt alle reclame voor tabak, dus ook in tabakswinkels, verboden. Allemaal bewezen effectieve maatregelen om kinderen ervan te weerhouden met roken te beginnen.