Stroomstoringen teisteren Groningen, Almere en ’t Gooi

Rond 14.00 uur waren de storingen verholpen, meldt Enexis. Eerder op de dag werden er ook al storingen gemeld in de stad Groningen en in Winschoten. De oorzaak van de hinder in laatstgenoemde plaats was echter wel bekend: er waren graafwerkzaamheden.

Chaotische ochtend voor Almere

Het was een rommelige ochtend voor Almere en omliggende plaatsen. De stroomstoring zorgde ervoor dat het verkeer werd ontregeld: er ontstonden files, de stoplichten functioneerden niet naar behoren en ook het treinverkeer ondervond hinder.

Hoeveel huishoudens en bedrijven er in totaal waren getroffen, is volgens een woordvoerder niet duidelijk. Mogelijk lag de oorzaak in het hoogspanningsnetwerk van TenneT.

Waterdruk weggevallen

Naast problemen met de stroomvoorziening kwamen er zaterdag rond 11:25 uur ook meldingen dat de waterdruk zou zijn weggevallen in Almere. Vitens meldde op Twitter dat het bedrijf bezig is dit op te lossen. Dat is imiddels gebeurd.