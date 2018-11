Maike Boerdam: Raar moment toen ik besloot om nooit meer zwanger te worden

Ze verontschuldigt zich voor de staat van haar appartement. ,,Net verhuisd" zegt ze. "Overal staan dozen. En de bank is ook nog niet geleverd. We zitten noodgedwongen op de tuinbank. Daar krijg je na een hele avond best een houten kont van." De keuken daarentegen is - op de nog te leveren- barkrukken na - nagenoeg klaar. En dat is handig. Maike speelt immers in de musical Soof en daarin zingt en acteert ze niet alleen, ze kookt ook nog eens op het podium.

Ben jij een beetje een keukenprinses?

,,Op het podium word ik begeleid door een cateringbedrijf. Daar heb ik inmiddels ook les gekregen. Ik moest een bietencarpaccio maken. Terwijl ik stond te snijden, vroeg ik aan een van de koks: 'Kun jij snijden en tegelijkertijd met iemand een gesprek voeren en die dan aankijken?'

'Absoluut niet' antwoordde hij, 'daar zijn deze messen echt te scherp voor.' Dat ga ik dus ook niet doen op het podium. Maar een beetje in een pan roeren terwijl ik een nummer zing, is nog wel te doen."

Soof is best klunzig. Jij ook?

,,Hebben we niet allemaal zo onze Soof-dagen? Ik kan echt enorm klunzen. Dat heb ik van mijn vader. We waren samen aan het verbouwen en om de beurt lieten we de schroeven vallen. Dat je net met je boormachine in de aanslag staat en dat het ding dan weer wegschiet, tot je die hele boormachine uit het raam wil smijten.

Of dat de hele vloer leeg is en je toch struikelt over dat ene kabeltje... Gelukkig kan ik daar zelf heel hard om lachen. Het leven van vrouwen loopt gewoon snel uit de hand. We hebben zoveel ballen hoog te houden. Vind je het gek dat er af en toe eentje valt?"

Soof heeft ook nog eens huwelijksproblemen. Dat heb jij al achter je, toch?

,,Luca's vader en ik zijn uit elkaar gegaan toen onze zoon 2 was. We waren niet leuk meer samen. We realiseerden ons dat wat we ook probeerden, het niet meer zou gaan lukken met ons. Gelukkig waren we daar op tijd achter en hebben we het niet laten escaleren. En mijn huidige partner en mijn ex kunnen het prima met elkaar vinden. Onlangs nog vierden we met z’n allen de verjaardag van mijn partners zoon bij zijn ex. Fijn dat het zo kan."

Je bent 42, nooit gedacht aan een tweede kindje met je nieuwe vriend?

,,Gedacht wel, maar verder niet. Toen we elkaar leerden kennen, was ik nog jong genoeg. Maar ik vond het te eng. We hebben drie gezonde kinderen; twee van hem, een van mij. Als je bijna 40 bent, kan het ook mis gaan.

Maar ik had er ook niet echt zin in; weer dat gedoe met die luiers… En dan die bevalling… Een baby is heel veel gedoe. Als ik er een had kunnen krijgen om de eerste twee weken mee te knuffelen en dat-ie daarna meteen 3 en zindelijk was geweest, was het een ander verhaal geweest, haha.

Het was wel een raar moment toen ik besloot om nooit meer zwanger worden. Alsof mijn functie als vrouw ineens weg was. Wij zijn gemaakt om kinderen op de wereld te zetten. Daarom kunnen we ook zoveel meer pijn aan dan mannen. Als je daar een punt achter zet, wat blijft er dan over?"

Het hele interview met Maike lees je dit weekend in VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).