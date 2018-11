We leven in een vreemde wereld. Parkeren in het centrum van Amsterdam gaat zeven euro en vijftig cent per uur kosten, maar een handgranaat, waarvan er dit jaar al veertien op straat zijn gevonden in de hoofdstad, kun je online op de kop tikken vanaf vijf euro. Dan is de explosieve optelsom snel gemaakt en zou ik niet graag in de schoenen van de parkeerwacht staan.