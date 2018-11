'We zien niet meer het werk dat ergens aan vooraf ging'

Mijn roman Dubbel zes is klaar! Hij komt in de eerste week van februari uit, zodat we ruimschoots de tijd hebben om alles op de rit te zetten. Ik ben twee jaar met dit boek bezig geweest, dus die paar weken kunnen er ook nog wel bij. Het was veel werk, met veel research, maar ik heb van iedere dag genoten en ben onwijs gelukkig met het resultaat.

Zwaar leven

Ik had het manuscript nog niet ingeleverd of ik had al een ticket naar Emma geboekt, om haar weer even te zien en samen uit te blazen in Los Angeles. Vervolgens reageerde iemand op mijn Instagram: "Wat heb je toch een zwaar leven, pfff." Waarop een ander inhaakte: "Echt hè! Tussen tripjes, dinertjes en gala’s een boek schrijven is heeeel zwaar."

Zie hier het zogeheten 'ijsbergeffect'; een van de uitvloeiselen van social media. Door de huidige plaatjescultuur zien mensen vaak alleen nog het eindresultaat, en niet al het werk dat ergens aan vooraf is gegaan. Ik zou niet durven beweren dat ik een zwaar leven heb, maar één ding weet ik wel: het schrijven van een vuistdikke roman vergt langdurige toewijding en veel zitvlees.

Strand

Ik post inderdaad weleens een foto waarop ik met Richard op een strand zit te lunchen, maar daarna ga ik de rest van de dag weer binnen achter mijn computer zitten - wat Richard niet zelden jammer vindt. Want hij weet inmiddels maar al te goed hoe lang het duurt om een boek te schrijven.

Richard maakt al jaren mee dat ik tot middernacht in mijn schrijfhok in de tuin zit, dat ik hele vakanties vol zit te tikken, dat ik dagenlang research moet doen, dat de laptop overal mee naartoe gaat, en dat ik me schuldig voel wanneer ik iets leuks onderneem want iedere dag had een pagina kunnen zijn.

Onrealistische aannames

Schrijver David Perell heeft heel treffend over social media gezegd: "We zien trofeeën, geen zweet. Diploma’s, geen huiswerk. Uitvoeringen, geen repetities." En het grappige is: daar doe ik zelf aan mee. Ik ga niet twee jaar foto’s posten waarop ik wéér achter mijn bureau zit.

Ik probeer mijn Instagram ook een beetje leuk en afwisselend te houden. Maar dat doet dus iedereen - en zo ontstaat dat 'ijsbergeffect', wat onrealistische aannames kan creëren over hoeveel moeite het kost iets voor elkaar te krijgen.

De realiteit

Zo zijn er populaire tennisfilmpjes waarin de meest spectaculaire rally’s van een wedstrijd worden uitgelicht. Richard vindt dat Alec daar best naar kan kijken, maar dat hij vooral héle wedstrijden moet zien - want dat is de realiteit. Een volledige wedstrijd is lang en zwaar.

Je slaat geen highlight- filmpje vol wereldballen, maar probeert iedere pot er ploeterend uit te slepen. Dat geldt ook voor het schrijven van een roman. Ja, er waren 'tripjes en gala's', maar de grote bulk van mijn werk doe ik toch echt gewoon tot in de late uurtjes achter mijn bureau. En precies dáár ben ik ook het gelukkigst.

