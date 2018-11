Nieuwe dinosaurussoort gevonden in Argentinië

Volgens de wetenschappers is van de grootste dino een belangrijk deel van het skelet gevonden, waaronder delen van de kop en de ruggengraat. De dino’s werd gevonden in het centrum van Argentinië, een gebied waar in de oertijd een woestijn was.

Het grootste skelet was van een volwassen dinosaurus van circa 12 meter lengte, de twee kleinere waren jongen van 6 of 7 meter lang.

De sauropods zijn de grootste wezens die ooit op de aarde rondliepen. De supersaurus kon wel 34 meter lang worden en de argentinosaurus moet 120 ton hebben gewogen. Ze hadden lange nekken en starten, enorme lichamen en een kleine kop.