’Veiligelander voortaan altijd in snelle procedure’

Volgens VluchtelingenWerk komen er bij een versnelde procedure ’vrijwel geen veiligelanders meer in de azc’s’. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Asielzoekers uit veilige landen, die vrijwel geen kans maken op asiel in Nederland, moeten voortaan altijd in een versnelde procedure terechtkomen. Daarmee kan hun aanvraag in enkele weken afgedaan worden en komen ze bovendien niet meer in een normaal asielzoekerscentrum terecht. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland voor in een brief die het vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.