Plan PVV voor extra asfalt

De grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer wil de mega-investering financieren door de innovatieregeling WBSO af te afschaffen. Dit is een subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe snufjes. De overheid geeft als voorbeeld vliegende auto’s, duurzame kinderwagens en energieopwekkende dansvloeren.

„Daar helpen we helemaal niemand mee. Ondernemers zijn meer gebaat bij het bestrijden van files”, zegt PVV-Kamerlid Roy van Aalst. Hij doet komende week bij het debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel. Het kabinet geeft deze periode in totaal twee miljard euro extra uit aan infrastructuur. „Het is een ordinaire fooi. Bovendien compenseert het de bezuinigingen van afgelopen jaren niet eens”, zegt Van Aalst. „Dit is dweilen met de kraan open.”

Het kabinet moet als het aan de PVV ligt het geld gebruiken voor extra investeringen in het spoor, maar vooral naar onderhoud van onze wegen en meer asfalt. „De meeste mensen hebben last van files”, stelt de parlementariër wijzend naar het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). Dit onderzoeksorgaan van het ministerie berekende dat verreweg de meeste Nederlanders zich verplaatsen per auto. De onderzoekers voorspellen voor de komende jaren nog meer monsterfiles.

De PVV staat niet alleen in de wens om jaarlijks 1 miljard euro te investeren in onze infrastructuur. Eerder hebben onder andere gemeenten en de ANWB een warm pleidooi gehouden voor een vergelijkbare miljardenimpuls. Desondanks lijkt het voorstel van de oppositiepartij bij voorbaat kansloos. Voor VVD, CDA, D66 en CU is het regeerakkoord heilig en zijn grote veranderingen in de begroting nauwelijks mogelijk. Het stoort Van Aalst: „Het gaat beter met de economie. Alle landen om ons heen gaan nu juist extra investeren in infrastructuur. Maar voor dit kabinet is het geen prioriteit. Laat de minister gas geven op de asfaltmachine.”