Outfit Klaver past niet bij ’gewone man’

In de nieuwe editie van Esquire wordt Klaver geïnterviewd omdat hij meedingt naar de titel van ’best geklede man van Nederland’. Hij zit bij de vijf genomineerden en mocht daarom op de foto voor het mannenblad. De groene politicus draagt op de kiekjes onder meer een jack van het merk Canali dat 1410 euro kost.

Is dat wel te rijmen met zijn zoektocht naar de gewone man? Klaver geeft er zelf geen antwoord op. Hanneke van der Werf, D66-fractievoorzitter in Den Haag, twittert over één van de foto’s - waarop de GroenLinkser een broek van 430 euro draagt en zichzelf over een houten vloer drapeert á la Thierry Baudet - een rake verwijzing naar de tour die Klaver langs ’lageropgeleiden’ maakte: „Kekke outfit voor op de kantinetour $$$”.

Klavers woordvoerder laat weten dat hij de kledingstukken uit de fotoshoot niet mocht houden.