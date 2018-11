Bijzondere vacature: hoofdtrainer bij ADO

Stylist bij GTST, algemeen directeur bij De Graafschap of hulpconducteur in de tram. Het lijstje met droombanen is lang. Op 20 november is het Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. In het kader daarvan organiseert Unicef de actie ’als een baas’, waarbij kinderen de hele dag de baas kunnen zijn bij tientallen bedrijven en organisaties. Van Schiphol (service-assistent) tot H&M (storemanager) en van Radio 538 (als producer bij het programma van Wietze) tot Unicef zelf (directeur). Maar vooral veel baantjes bij Eredivisie-clubs, zoals Ajax, Heerenveen, Willem II en FC Utrecht.

Jonge leider

„Kinderen zijn de toekomst en bepalen dus ook de toekomst van het Nederlandse voetbal”, aldus Eredivisiedirecteur Jacco Swart. „Door ze een dag de baas te laten zijn als bijvoorbeeld trainer, directeur of persvoorlichter binnen een Eredivisieclub, krijgen ze een unieke positie voor die dag, wat volledig aansluit bij de bedoeling van Unicefs World Children’s day.” Natuurlijk verwachten de clubs ook veel goede verfrissende ideeën te krijgen van deze jonge leiders, waar iedere club zeker z’n voordeel mee gaat doen.”

„Het is superbelangrijk dat de stem van kinderen wordt gehoord, in het bijzonder op World Children’s Day – de dag van de Rechten van het Kind”, aldus Gina Adu van het Unicef Jongerenpanel. „Op die dag wordt er mét kinderen gepraat, niet alleen over.”

Kinderen in de leeftijd van tien tot achttien jaar hebben de mogelijkheid om te solliciteren naar hun droombaan voor één dag.