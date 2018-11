Vlissingen - De douane heeft vrijdagavond een onbekende hoeveelheid cocaïne aangetroffen op een schip in de haven van Vlissingen. Een 41-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. De man wordt verdacht van voorbereidingshandelingen om de drugs wellicht van boord te halen. Dat meldt de politie.