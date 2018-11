Gezin Rob Scholte werd uit huis gezet: 'Vreselijk!'

,,Die eerste stappen uit je huis waarvan je weet dat je er niet meer in terug mag... Ik moet wéér huilen als ik daaraan denk. Eng was het. Héél naar om onder politiebegeleiding naar buiten te gaan. Rob stond er al in zijn rolstoel, die was als eerste uitgezet. Mijn zoon en ik kregen een half uur om in te pakken. Wat neem je mee? Kleding, schoolboeken, mijn tas, een computer… Snel de kat pakken die wilde wegvluchten.

Conflict met de burgemeester

Buiten stonden veertig man politie, ME en verhuizers die ons bekeken. En mensen die ons filmden met mobiele telefoons. Niemand zei iets. Niemand hielp. Vreselijk! Die uitzetting hing al een poos als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Er werd mee gedreigd, vanwege het conflict dat Rob met de burgemeester had.

Vreemd genoeg, toen het dan echt gebeurde, voelde ik ook iets van opluchting. Dit is het dus. Rob stond voor het hek van de binnenplaats. Hij schreeuwde: 'Kijk dan! Kinderen, een vrouw en een invalide worden uit hun huis gezet.' De politie zei: 'Als je je man nu niet meeneemt, rekenen we hem in.' Ik overtuigde Rob om in onze auto te stappen.

Deurwaarder

De weken erna was ik verdoofd. Mensen vroegen: 'Zag je dan niets aankomen? Had je niet alvast je spullen kunnen pakken? Iets regelen?' Maar juristen zeiden: 'Als ze ontruimen, krijg je éérst een brief van een deurwaarder. Op die datum gaan we ontruimen. Daar ging ik van uit.

Maar die brief kwam nooit. Alleen de mededeling: 'Als jullie er 13 april niet uit zijn, heb je kans dat we het pand gaan ontruimen.' Waar het allemaal om ging? Officieel om het gebouw. Maar eigenlijk was het een machtsstrijd die de gemeente met Rob voerde om een oud postkantoor dat jaren vervuild en verwaarloosd leegstond.

Eberhard van der Laan

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam zorgde er destijds voor dat Rob hier mocht werken en wonen, zodat er meer leven in het stadscentrum kwam. Wij grepen die kans met beide handen aan. Het welkom van de buurt was hartverwarmend. Heerlijk!

Toen we het pand betrokken, was de benedenverdieping van het gebouw nog postkantoor. Dat stopte snel en toen werd het museumruimte. We hebben nooit aanspraak gemaakt op subsidie en vroegen slechts 2 euro 50 entree. Koffie was gratis. Met eigen geld en sponsors maakten we van het pand een kunstcentrum waar wekelijks scholen en groepen kwamen.

Werk en investeringen voor niets

De gemeente reageerde eerst hartelijk. Maar het tij keerde. Twee weken na de opening kwam er een raadsbesluit: het nieuwe stadhuis moest op de plek van ons gebouw komen. Huh? Ons gebouw moest gesloopt? Dat kán toch niet? Heb je net je droom verwezenlijkt en dan zoiets.

Het besluit over het stadhuis werd vervolgens door de bevolking weggestemd bij de gemeenteverkiezingen. 'Gelukkig, dat is van de baan', dacht ik. Op 9 december 2014 zei de wethouder van Publiek Domein zelfs dat we mochten uitbreiden.

Rechtszaak

Toen begonnen de problemen eigenlijk pas écht… De afspraak over de uitbreiding werd nooit door de gemeente bekrachtigd, dus we hadden maanden werk en investeringen voor niets gedaan. Ook werden we genegeerd door het VVV dat ons museum in geen enkele toeristische publicatie noemde.

We hebben de burgemeester gevraagd om eens te komen praten, maar hij is nooit geweest, net zomin als de wethouder van cultuur. Hoe dit eindigt? Er loopt nog een rechtszaak. Wat als blijkt dat ze dit niet mochten doen en we recht hadden op eerste koop? Rob zegt: 'We knokken dit uit.' Hij vecht tegen dit onrecht. Ik wil vooral rust voor mijn gezin en een thuis. Het liefst in ons museum.

Katja Schuurman

Het sterkt me dat we steunbetuigingen kregen van de buurman, de bloemist, de kassière bij de supermarkt, de kapper… Er staat een open brief op Robs website, waar het Rob Scholte Museum nu virtueel voortbestaat, die duizenden mensen hebben ondertekend. Mensen als jij en ik maar ook Katja Schuurman en de directeur van het Museum Boijmans Van Beuningen."

Reactie van de gemeente Den Helder:

,,Bij de ontruiming was geen ME aanwezig. Het aantal politiemensen was niet zo groot als genoemd. Over uitlatingen van de politie kunnen wij geen reactie geven. Met betrekking tot de huisraad stuur ik onderstaand bericht dat namens de wethouder op 5 september naar de raad is gestuurd." - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de opslag van de huisraad van de heer Scholte te beëindigen. De heer Scholte heeft zeer ruim de gelegenheid gehad om de huisraad, die de gemeente op grond van zaakwaarneming heeft opgeslagen, tegen betaling van de kosten voor de opslag op te halen. Aangezien de kosten van de opslag (ca. 8000 euro per maand) aanzienlijk zijn en de zaakwaarneming niet oneindig kan voortduren, is het college tot dit besluit gekomen. Voor de goede orde. Dit gaat niet over de opslag van de kunst. De kunstwerken staan opgeslagen in geklimatiseerde loodsen bij een specialistisch bedrijf.

Het volledige artikel lees je dit weekend in VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf).