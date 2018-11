Buma haalt uit naar Bruins

Ⓒ ANP

Groningen - CDA-leider Sybrand Buma heeft op het congres van zijn partij in Groningen hard uitgehaald naar VVD-minister Bruins (medische zorg). In zijn toespraak zei hij dat de bewindsman niet goed heeft gehandeld bij het faillissement van ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam. „Dat een ziekenhuis van de ene op de andere dag omvalt had zo nooit mogen gebeuren”