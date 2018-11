Tientallen geïnteresseerden in ’Slotervaart’

Een woordvoerder wil overigens niet zeggen om hoeveel gegadigden het precies gaat en wat voor soort partijen dat dan zijn. Eind volgende week denken de curatoren met meer duidelijkheid te kunnen komen over de toekomst van MC Slotervaart.

De curatoren leggen uit dat er twee processen gaande zijn. Er is het biedingsproces met de kans op een doorstart. En mocht die doorstart (geheel of gedeeltelijk) niet slagen, dan gaat het proces verder van het overdragen van alle poliklinische patiënten naar ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) liet vrijdag nog weten dat personeel, bestuur en crisisteam daarbij versterking krijgen van gemeente, zorgverzekeraar, ministerie, inspectie en toezichthouder NZa. De verpleegafdelingen van het ziekenhuis zijn dicht.

