Non wordt veelgevraagde pornoster

De 28-jarige Yudi Pineda was pas 10 jaar oud toen nonnen uit het plaatselijke klooster op haar school kwamen vertellen over hun leven.

Na acht jaar in het klooster gewoond te hebben, ontmoette de jonge vrouw een man waar zij verliefd op werd. Die man bracht haar in contact met Juan Bustos. Bustos was eigenaar van een website voor erotische webcamsessies en hij was nog op zoek naar modellen.

Ze besloot mee te doen aan een casting en werd direct aangenomen. „In het begin voelde ik me daar nog slecht over, maar nu vind ik het oké. Ik voel me ook goed als ik naar de kerk ga. Ik mis het gebed op vrijdag, maar de ontmoetingen op zaterdag of de zondagsmis nooit”, vertelt de pornoster aan The Sun.