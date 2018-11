Willem II-aanhang ingesloten op Amsterdam CS

Archiedbeeld Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Update - Een groep van 150 supporters van Willem II, die op Amsterdam CS was ingesloten door politie en ME, is per trein naar de Johan Cruijff ArenA gedirigeerd. Dat gebeurde onder politiebegeleiding en volgend op een noodbevel van burgemeester Femke Halsema.