’Vrouw (72) laat man twee dagen bewusteloos in keuken liggen voordat ze hulpdiensten belt’

De vrouw verklaarde dat haar echtgenoot dinsdag 21 mei 2019 was gevallen. Ook al lag haar man twee dagen later nog steeds op de vloer, ging ze gewoon boodschappen doen. Bij terugkomst merkte ze naar eigen zeggen wel dat het niet goed met hem ging en schakelde ze de politie in. De hulpdiensten constateerden dat de man dood was, maar dat hij mogelijk pas een dag na zijn val was overleden.

Eerder had de verdachte verklaard dat haar man zich wel vaker expres liet vallen om aandacht te trekken. „Hij was een narcist en had haar en de kinderen een rotleven bezorgd”, zo vertelde ze de rechter. Volgens de vrouw was hun dochter op 14-jarige leeftijd het huis uitgegaan, en hun zoon had het contact verbroken.

Geluidsopnamen

Het balletje kwam aan het rollen omdat een buurman geluidsopnamen had gemaakt waaruit bleek dat de vrouw verward en psychisch niet stabiel was. De Utrechtse vertoonde verbaal agressief gedrag, de onfortuinlijke echtgenoot liet het gefoeter gelaten over zich heen komen. Ook de dochter verklaarde niet in haar voordeel: zij bleek uit huis te zijn geplaatst door de talloze ruzies tussen de echtelieden.

Er waren eerder signalen dat het niet goed ging met de man. De oplettende overbuurman van het oudere stel had hem die dinsdag zien wankelen bij de voordeur. Ook waren er zorgen over zijn rijvaardigheid, een dag eerder was de politie hiervoor gebeld. Die had de man thuisgebracht. De man zou zich ’beschonken’ gevoeld hebben door nieuwe medicatie.

Ontstekingen

Hoewel de man al geruime tijd dood was, constateerde de schouwarts dat hij niet direct was overleden. Uit de sectie bleek dat de man ernstig ziek was, hij had onder meer bacteriële ontstekingen in de longen en de hersenen. Het uitvallen van belangrijke functies zouden tot de dood hebben geleid. Een ontregelde stofwisseling toonde aan dat de man een tekort aan eten en drinken had.

De officier van justitie verdenkt de vrouw ervan dat ze haar man opzettelijk heeft laten liggen waardoor hij is komen te overlijden. „Zij kon hulp inschakelen maar heeft haar man daar letterlijk laten creperen. Mensonterend.”