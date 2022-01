Vrouw (74) laat man twee dagen bewusteloos in keuken liggen voordat ze hulpdiensten belt

Dat schrijft RTV Utrecht. De man had volgens de officier van justitie een ernstige bacteriële infectie en had zijn leven gered kunnen worden als zijn vrouw op tijd de hulpdiensten had gebeld. De vrouw was volgens haar advocaat psychisch volkomen in de war en haar man was door de infectie mogelijk al direct na de val overleden.

De vrouw was woensdagochtend niet bij haar rechtszaak aanwezig, omdat zij het volgens haar advocaat Jan Visscher emotioneel niet aankon. Het stel was volgens RTV Utrecht 30 jaar samen geweest en ook nu nog zou zij niet helemaal begrijpen dat haar man er niet meer is.

Toen agenten de dode man op donderdag 23 augustus in de keuken aantroffen, vertelde zijn vrouw dat zij dacht dat hij zich aanstelde, omdat hij een aandachtstrekker was. Hij was op dinsdagmiddag de keuken aan het opruimen toen hij viel. Zij had water in zijn gezicht gegooid en gemerkt dat hij nog ademde. „Hij was een narcist die altijd liep te zeuren”, verklaarde zij bij de politie volgens RTV Utrecht.

Wanneer de man precies was overleden konden deskundigen niet meer vaststellen. Uit onderzoek door twee artsen blijkt dat hij leed aan een ernstige bacteriële infectie die zijn vitale lichaamsfuncties en vitale organen als hersenen en longen had aangetast. De bacterieën zouden zich via het bloed door zijn hele lichaam hebben verspreid. De artsen sluiten volgens het OM niet uit dat hij na de val nog lang heeft geleefd.

De rechtbank doet op woensdag 9 februari uitspraak in de zaak.