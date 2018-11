’Roker wordt harder aangepakt dan beroepscrimineel!’

Dat roken ongezond is, daarover is iedereen het wel eens. Mrmarc: „Als longarts zie ik de dagelijkse verwoestende gevolgen van roken. Ik ben nog nooit een roker tegen gekomen die blij is dat hij of zij rookt. Het is manipulatie van sigarettenfabrikanten die kinderen zo jong mogelijk aan het roken willen hebben, kinderen die nog geen vrije wil hebben.”

Dat dat ook moet betekenen dat de overheid roken gaat ontmoedigen; mmmja, dat wil er bij de meesten ook nog wel in. Bij Pardo1958429 bijvoorbeeld: „Het is een taak van de overheid om voor de volksgezondheid te zorgen. Dus op alle plaatsen waar overlast door roken kan ontstaan, is het goed dat het wordt verboden.”

En ook Michielx is voor een stevige aanpak, alle ’smoesjes’ van de tegenstanders van die aanpak ten spijt: „’Ja, maar m’n oma werd 96!’, ’Dan moeten ze patat ook verbieden!’, ’En die uitlaatgassen dan?’ ... Nee, nee, nee. Aanpakken dat roken, aanpakken die rokers.”

Dbirdfield staat aan de zijde van staatsecretaris Blokhuis: „Wat mij betreft kan het overheidsbeleid ten aanzien van het roken niet streng genoeg zijn. We hebben die smerige rooklucht in de openbare ruimte al veel te lang moeten tolereren. Ga zo door, Blokhuis!”

En Arentius zegt: „Als twee-derde van de bevolking niet rookt en overlast ondervindt van rokers, dan is het toch niet gek dat dat wordt aangepakt?”

Maar dan toch, moet de roker dan zo in een hoekje worden gezet? En hoe effectief is dat dan? Vanityn vindt daarvan: „Ik ben zelf een ex-roker. Ik heb altijd rekening gehouden met andere mensen, want het was mijn verslaving. (…) Ik begrijp dat roken niet aangeprezen moet worden, maar dit gaat te ver. Als de overheid echt tegen het roken is, verbied het dan! Maar dat gebeurt niet, want dan missen ze geld in de schatkist.”

"De heksenjacht op rokers van tegenwoordig is niet normaal"

DrRadalfo PhD gebruikt nog net het woord betutteling niet, maar: „Het is de zo typisch Nederlandse mores dat een kleine minderheid haar wil oplegt aan de massa. Vanuit het volstrekt achterhaalde PvdA-concept van de maakbare samenleving. Wat je er mee bereikt is een onleefbare samenleving.”

Ex-roker Wesselvdkerkhof810 bepleit wat meer rust in de discussie: „Zelf 30 jaar gerookt, ben blij dat ik er af ben. Maar de heksenjacht op rokers van tegenwoordig is niet normaal. Als we zelf de bbq aan hebben, ruikt het een beetje, maar als de buurman drie tuinen verderop een sigaret opsteekt en we ruiken het een klein beetje, stinkt het en is hij asociaal.”

PeterGooi is het daar roerend mee eens en vraagt zich af waar dit stopt: „Nu rokers harder worden aangepakt dan beroepscriminelen gaat het nergens meer over. Wat is het volgende? Alcohol? Fastfood? Gokken?”

Het laatste woord is deze week voor Henri, D’chem, vooral over de toon van het debat: „Het is nu meer de dictatuur van de grootste mond. Hij die het hardst kan schreeuwen, maar vooral hij die de ander het beste kan ’wegzetten’ als racist, xenofoob en in dit debat als kostenpost of parasiet van het zorgstelsel, heeft gewonnen.”