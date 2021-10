Moreno B. en Giërmo B. krijgen 30 jaar cel voor moord op Derk Wiersum

De door het Openbaar Ministerie geëiste levenslang werd niet opgelegd, omdat beide mannen niet eerder zijn veroordeeld voor een levensdelict. Dertig jaar is de langste tijdelijke gevangenisstraf. In verband met een wetswijziging komt het voor beide mannen concreet neer op 28 jaar achter de tralies.

Net als het OM zei de rechtbank niet te kunnen vaststellen wie de schutter was, maar dat doet er volgens de rechtbank niet toe. „Uit hun handelen blijkt dat ze er gezamenlijk op uit waren om Wiersum om het leven te brengen.” Dat de advocaat „een dienaar was van de rechtstaat” woog de rechtbank mee als strafverzwarend.

Beide mannen zijn aantoonbaar bezig geweest met een langdurige en grondige voorbereiding. Dat kon worden vastgesteld aan de hand van de – gestolen - auto’s waarvan de mannen gebruikmaakten, de reisbewegingen van hun telefoons, de contacten die ze met elkaar hadden en de grote hoeveelheid geld waarover ze beiden na de moord bleken te beschikken. Terwijl Giërmo B. voor die tijd grote moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen en Moreno B. gokschulden had, strooiden de mannen na de moord met geld.

Gevaar voor herhaling

De alibi’s van beide mannen zijn niet sluitend, zegt de rechtbank. En ook ziet de rechtbank een gevaar voor herhaling. „Eerdere veroordelingen voor geweldsdelicten hebben Moreno B. en Giërmo B. er niet van kunnen weerhouden de moord te plegen.” Ook hoopt de rechtbank dat er van het vonnis een waarschuwing uitgaat aan anderen die mogelijk van plan zijn om voor geldelijk gewin een moord te plegen.

Taghi

Wat het motief achter de moord is geweest zegt de rechtbank niet te kunnen vaststellen. Het OM gaat ervan uit dat Ridouan Taghi de opdrachtgever is geweest, omdat Wiersum de advocaat was van kroongetuige Nabil B. die in het Marengoproces belastende verklaringen aflegt voor Taghi en de zijnen. Maar of dat zo is, is in dit proces niet vast komen te staan, zegt de rechtbank. Het proces richtte zich op de uitvoerders van de moord, en niet op degene door wie ze zijn aangestuurd. Wel staat vast dat beide mannen wisten dat Wiersum advocaat van de kroongetuige was, dat de beide jeugdvrienden werden ingeschakeld voor de huurmoord en daarvoor betaald kregen.

Reactie Roethof

Advocaat Gerald Roethof van Giërmo B. noemt het vonnis „te kort door de bocht.” De rechtbank is in zijn ogen te makkelijk tot een bewezenverklaring gekomen, terwijl niet valt vast te stellen dat Giërmo B. de enige gebruiker van een telefoon was die met de Opel Combo meereisde tijdens voorverkenningen en het moment van de moord.

Ook wijst Roethof erop dat niet alleen het dna van Giërmo B. in de Opel Combo werd aangetroffen, maar van twintig andere mensen. De advocaat hekelt de signaalfunctie in de richting van andere potentiële moordenaars die de rechtbank noemde. „Dan ga je mee in emoties en zie je makkelijk dingen over het hoofd.”

Advocate Natascha Harlequin die advocaat Jacques Taekema waarnam, zei dat eerst het hele vonnis grondig zal worden bestudeerd en besproken met Moreno B.