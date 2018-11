Ierland waarschuwt voor slechtere band met VK

Varadkar waarschuwt dat de Brexit ook het goedevrijdagakkoord dreigt te ondermijnen. Dat akkoord maakte twintig jaar geleden een eind aan drie decennia van geweld in Noord-Ierland. Ook de huidige open grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek is in dat akkoord geregeld.

„Alles wat de gemeenschappen in Noord-Ierland uit elkaar drijft, ondermijnt het goedevrijdagakkoord. En al wat Groot-Brittannië en Ierland uit elkaar drijft, ondermijnt hun relaties”, zo verklaarde Varadkar aan de Ierse radiozender RTE.

Het Britse vertrek uit de EU moet op 29 maart 2019 zijn afgerond, maar de Ierse grens vormt al enige tijd een struikelblok bij de besprekingen. Londen en Brussel willen allebei voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt. Maar ze verschillen van mening over de manier waarop dat geregeld moet worden. Zo wil niemand dat er opnieuw grenscontroles ontstaan aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, maar die wens staat haaks op het Britse vertrek uit de douane-unie.

De onderhandelingen over dat onderwerp lijken opnieuw vast te lopen. Er wordt vooral geruzied over de invulling van de zogenoemde ’backstop’, een noodoplossing die in werking zou moeten treden als de EU en het Verenigd Koninkrijk niet tijdig tot een akkoord komen.