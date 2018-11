Visser gered van klif na aanval zeehonden

De groep zeehonden en hun pups vielen de man vrijdagavond aan toen hij op het strand liep bij het Schotse Eyemouth. Volgens een woordvoerder van de kustwacht „had de man in het gebied gevist en liep hij op het strand toen hij de zeehonden en hun jonge pups tegenkwam Die raakten snel geagiteerd en werden agressief.”

De visser probeerde langs de rotswand omhoog te klimmen, maar bleef halverwege steken. Toen de duisternis viel, belde hij de hulpdiensten die hem uit zijn benarde positie bevrijdden.

„Iedereen die een kolonie zeehonden treft op het strand of de kustlijn wordt geadviseerd om zich bij het eerste teken van onrust weg te gaan. Agressieve zeehonden komen niet vaak voor en in dit geval kunnen ze hun natuurlijke habitat en hun jongen hebben beschermd of verdedigd”, aldus een medewerker op de website van de kustwacht.