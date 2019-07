Contant geld aan banden in strijd tegen witwassen

Ministers Grapperhaus (l.) en Hoekstra bekijken tijdens hun werkbezoek aan de Dienst Domeinen in Bleiswijk een van de in beslag genomen dure auto’s. Ⓒ RENE BOUWMAN

In Nederland wordt elk jaar ongeveer 16 miljard euro witgewassen. Criminelen lukt het dus op grote schaal om geld van de onderwereld naar de bovenwereld te sluizen en ongestoord van hun buit te genieten. Het kabinet is het een doorn in het oog dat misdaad zo vaak loont en komt met een pakket aan maatregelen.