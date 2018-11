Kritiek op dierentuin na afbeelding ’graatmagere’ kameel

Tunde Sawyerr was samen met zijn driejarige dochtertje op bezoek geweest in de zoo van Abuja, de hoofdstad van Nigeria. Toen ze bij de eenbultige kameel aankwamen, schrok papa Sawyerr zich echter rot. „Mijn dochter weet hoe een kameel eruitziet, en een hert, een ezel en een aap. Ze herkende ze allemaal, behalve de kameel.”

Hij plaatste meteen een foto op sociale media met het bijschrift: „Ik heb deze voormalige kameel gezien in de zoo van Abuja.” Het regende verontwaardigde reacties over de dierentuin die haar dieren zo leek te verwaarlozen.

’Huidaandoening’

Volgens de directeur van de zoo is er van verwaarlozing echter geen sprake. Hij zegt dat het dier door de hevige regen van de afgelopen weken een huidaandoening gekregen heeft. „De kameel is een albino. Het zijn woestijndieren, en dit is dan nog een jong exemplaar, dus het probeert gewoon te acclimatiseren”, klinkt het. „Daarom heeft het die infectie gekregen.”

De man verzekert CNN dat de dieren elke drie maanden sowieso een medische check-up krijgen en dat dit dier nauw gevolgd wordt.

’Dierentuin liegt’

Jon Justin Williamson, hoofdonderzoeker van International Animal Rescue Foundation Africa is het daar echter niet mee eens. „Deze kameel heeft veel meer dan een huidaandoening. Dit is een jonge Arabische eenbultige kameel en ik kan zien dat hij erg ziek en zwaar ondervoed is. Er is heel weinig voedsel op de grond voor het dier om zelfs maar te grazen, wat helaas zal leiden tot zijn trage en pijnlijke dood.”

Arabische kamelen hebben een gevarieerd dieet nodig van diverse struikgewassen en gras, en dat lijkt het dier niet te krijgen. Williamson wijst naar de kleine bult als voornaamste teken van ondervoeding. „Kamelen slaan vet op in die bult dat moet dienen als reserve. Dus als er weinig voedsel aanwezig is, dan spreken ze de bult aan, ongeveer zoals wij mensen doen.”