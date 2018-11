Twee keer werd ons gevraagd of we de zwangerschap wilden afbreken'

Na 10 weken zwangerschap…

,,... liet de echo een 'megablaas' zien bij onze baby. Later werd ook een spleet gezien bij zijn lip, kaak en gehemelte. De artsen dachten aan een ernstige chromosoomafwijking, het kindje zou dan niet levensvatbaar zijn. Pas met 16 weken werd deze afwijking uitgesloten, zijn blaas bleek vanzelf te zijn hersteld.

We waren ontzettend opgelucht. Hij had alleen maar schisis! Toch werd ons in het ziekenhuis tot tweemaal toe gevraagd of we de zwangerschap wilden afbreken. Onvoorstelbaar, dat is geen seconde een optie voor ons geweest."

Natuurlijk schrok ik even…

,,... toen ik het gat in zijn mondje zag. Maar daarna voelde het meteen goed en 'eigen'. Na vier maanden kreeg hij de eerste operatie waarbij zijn lip en harde gehemelte werden gesloten en zijn neus gecorrigeerd.

Terwijl we het ziekenhuis uitliepen, dacht ik: 'Nu kan ik eindelijk met hem op straat lopen zonder te worden nagestaard.' Die lelijke blikken, mensen die elkaar aanstoten… hoe kun je dat doen? Vraag liever wat er is! De term 'hazenlip' vind ik ook niet leuk. Het voelt een beetje als 'mongooltje' zeggen tegen een kind met het downsyndroom."

Onze dochter…

,,... hoorden we via de babyfoon tegen Elayson zeggen: ‘'Gaat het wel goed met je mondje, heb je pijn?' Zo vertederend! Ze is heel trots op haar broertje. Op internet lees je vooral negatieve dingen over schisis, maar Elayson is een vlot en ondernemend jongetje.

Op social media plaatste ik eerst alleen foto’s van hem met een handje voor zijn mond. Maar toen ik op straat zo weinig begrip kreeg, dacht ik: 'Ik moet er juist open over zijn!' Op een speciaal Instagramaccount heb ik het proces gedeeld. Ik kreeg veel berichtjes van aanstaande moeders die verdrietig en bezorgd waren omdat ze te horen hadden gekregen dat hun baby een schisis heeft, maar er door mijn pagina positiever tegenaan gingen kijken."

Mensen zeggen vaak…

,,... dat ze respect voor ons hebben. Maar waarvoor precies? Elayson is niet anders en we behandelen hem ook niet anders. Hij is net zo volwaardig en mooi als ieder ander kind. Ik ben weleens bang voor de toekomst, of hij zal worden gepest. Iedereen moet maar perfect zijn en hij heeft een ander lipje en straks misschien ook een ander stemmetje. Ik hoop dat hij het kan compenseren met z’n blije gezicht en grote ogen…"

