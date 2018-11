Melania neemt hotelkamer van 95.000 dollar

De media winden zich vooral op over het feit dat Melania Trump niet eens de nacht heeft doorgebracht in het hotel. Ze verbleef in totaal zes uur in Caïro. Waarom de rekening zo hoog was, is niet duidelijk. De goedkoopste kamer in dat hotel kost inclusief ontbijt 119 dollar.

Met haar torenhoge hotelrekening overtroeft Melania haar man Donald. Die presenteerde de Amerikaanse belastingbetalers in juli een nota van ruim 68.000 dollar (59.000 euro) voor een verblijf van twee nachten in zijn eigen golfhotel in Schotland.

Eerste solotrip

De trip naar Afrika leverde de First Lady overigens meer commentaar op. Zo droeg ze tijdens een safari een tropenhelm, voor veel Afrikanen een symbool van koloniale onderdrukking. Haar reis zou onder meer bedoeld zijn om de snerende opmerkingen van Donald Trump over een aantal Afrikaanse landen (’shithole countries’) te doen vergeten.

Melania Trump reisde door Ghana, Malawi, Kenia en Egypte. Het was haar eerste solotrip.