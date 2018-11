Mysterie ontrafeld: dit zijn Theo en Marleen!

„Liefdesverdriet? Ja natuurlijk. Het is ook niet misselijk, je feest moeten afzeggen omdat Marleen het niet meer ziet zitten”, jammert Theo. „En Corrie? Niets van gehoord, maar met haar bellen zou te heftig zijn.”

’Theo’ blijft vakkundig in zijn rol als hij telefonisch zijn verhaal doet, maar durft al snel te onthullen wie er daadwerkelijk achter het geheimzinnige stel uit Vlierden zit dat maandenlang verjaardagskaartjes aan dorpsgenoten stuurde en heel Nederland liet lachen met hun krantenadvertenties.

Het is de ’Vlierdense Maffia’, een lokale groep carnavalsvrienden.

De mannen kwamen deze zomer in het geheim bijeen om de campagne uit te dokteren. Een ordinaire marketingstunt, maar wel een met een hoog Don Corleone-gehalte waarvoor uithoudingsvermogen en discipline vereist waren en uiterste geheimhouding werd betracht met list, intrige en misleiding.

Ja hoor, carnaval...

De Vlierdense Maffia is een clubje dorpsgenoten ’met carnaval in hart en nieren’ dat vijftien jaar geleden met lede ogen toekeek hoe het volksfeest verpieterde. „Het was ten dode opgeschreven. Toen zijn we met een groepje samengekomen en zijn we begonnen met cabaret, sketches afgewisseld met muziek”, vertelt Rinie Berkers (57) die één van de acht leden is. Ze richtten een nieuw, jaarlijks feest op dat steevast werd gepromoot met een stunt.

Van deze maffiosi mocht de meerderheid nog niets weten over Theo&Marleen. Ⓒ Eigen foto

Het begon... dramatisch

Drie ’maffialeden’ smeedden dit jaar een plan dat zelfs verborgen werd voor de andere vijf kartelleden. „Het klinkt lullig, maar we hielden bewust mensen erbuiten van wie we wisten dat ze, ehm, moeilijk hun mond kunnen houden”, vertelt Rinie Berkers (57).

Zo werden de fictieve Theo en Marleen geboren, die begonnen met kaartjes sturen bij verjaardagen of ziekte - allemaal geschreven door één en dezelfde echtgenote van een van de carnavalsvrienden, want het handschrift moest uiteraard hetzelfde blijven.

„We deden de hele actie om te laten zien: die online felicitaties via Facebook, Instagram of LinkedIn... Dat is niks. Een normaal kaartje versturen lukt niet meer. Dat moest anders.”

Hoewel de actie een daverend succes zou worden, begon alles in mineur. „De eerste dame die een verjaardagskaartje kreeg, wist niet wie Theo en Marleen waren. Dus ze heeft het kaartje verscheurd. Jammer, maar daarna ging het lopen en sprak iedereen over ons. Mensen die jarig waren, zaten echt te wachten op óns kaartje.”

Na de verjaardagskaartjes kwam de stunt met deze advertentie.

Ontmaskering

Op dat moment genoten de carnavalsvierders van hun succes, maar het gevaar van ontmaskering dreigde altijd: het hele dorp verdacht hen ervan achter Theo en Marleen te zitten. Leden moesten zich dagelijks verdedigen.

Corrie plaatste deze advertentie onder die van Theo en Marleen.

„Ook grappig”, vertelt Rinie, „is hoe de lokale ’kastelein’ werd geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad toen het huwelijksfeest was afgeblazen. Hij werd opgevoerd als ’gedupeerde zaaleigenaar’: Theo en Marleen waren uit elkaar en dus moest hij, de organisator van het feest, alles weer opruimen.”

Volledig in scène gezet, dus. „Hij deed het echt geweldig, vertelde nog dat ’ie een aanbetaling had geëist. Want hij ’vertrouwde’ het al niet”, lacht Rinie.

Eigen liedje van BZB

Achteraf vinden ze het prachtig: een papieren advertentie die júist viraal gaat dankzij de door de vriendengroep zo verguisde sociale media. „Zo komt alles samen. Het werkte ook ómdat het in de krant stond. Als we zo’n verhaal alleen via Facebook delen, werkt het niet, maar omdat ze zien dat het een echte krant is, vindt iedereen het prachtig. De combinatie van papier en digitaal blijkt krachtig.”

Ondertussen krijgt de Vlierdense Maffia zó veel aandacht, dat er inmiddels een liedje over Theo en Marleen is geschreven door BZB, Band Zonder Banaan. Ook is de carnavalsclub door allerlei festivals gevraagd om op te treden.

Daar moeten ze nog even over nadenken, maar het hoofddoel - animo kweken voor het jubileumfeest - is gelukt. „Misschien vinden mensen het wel lullig, dat het uiteindelijk om een festival te promoten is”, vertelt Rinie. Maar ach, wisten zij veel. „Wij konden ook niet bevroeden dat we zó veel aandacht zouden krijgen...”