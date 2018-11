Schok om doodgestoken Dordtenaar Paul (23)

’Paultje’, die klein van stuk was en voetbalde bij DFC, was met vrienden aan het stappen in Breda toen hij doodgestoken werd. De dader had het aan de stok met mensen die niets met het latere slachtoffer van doen hebben, liep even de andere kant op en viel later ’willekeurig’ een ander groepje aan, aldus de politie. „Er werd gespeculeerd dat het slachtoffer ruzie had met de verdachte”, aldus Rob Luijten van de politie. „Uit camerabeelden en verklaringen van getuigen blijkt dat niet. Vandaar dat we dit naar buiten brengen. Het lijkt erop dat het slachtoffer volledig willekeurig is aangevallen.”

De politie houdt dan ook rekening met meerdere scenario’s, waaronder die van een persoonsverwisseling, een ’verwarde dader’ of een overdaad aan verdovende middelen. De vermoedelijke dader, een 36-jarige Bredanaar, is even later aangehouden toen hij zich schuilhield in een parkeergarage. De politie zegt geen rekening te houden met een terroristisch motief. „We mogen natuurlijk niets uitsluiten”, aldus Luijten, „Maar we hebben geen aanwijzingen voor extremistische motieven.” Om meer te weten te komen gaat de politie meer beelden in het uitgaansgebied bekijken.

De klap komt hard aan voetbalclub DFC, die de komende week alle activiteiten, trainingen en wedstrijden heeft afgelast, maar zondagavond eventjes de deur openzette voor mensen die bij elkaar wilden komen voor de speler die nummer vijf droeg in het eerste elftal. „Ongelooflijk”, zegt Maarten, die meteen na de bevestiging van wat hij al vreesde een kijkje komt nemen op de club. „Paul is zo’n lieve jongen. Hoe kan zoiets gebeuren?” Een andere jongen, die bij de jeugd bij DFC met Paul schudde, schudt zijn hoofd. „Verschrikkelijk.”

Namens het bestuur van DFC laat Ger Husen weten dat de club ’in diepe rouw’ is. „Ons medeleven gaat uit naar het gezin, familie en kennissen. Geschokt en verbijsterd zijn zij geconfronteerd met een onvervangbaar verlies. Waar mogelijk wensen we ze veel steun en sterkte toe.”