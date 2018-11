Zoon wurgt moeder na ruzie over slecht cijfer

Een ruzie over een slecht cijfer werd Gail fataal. Ⓒ Volusia County Sheriff's Office

DEBARY - Een vijftienjarige jongen heeft in de Amerikaanse staat Florida zijn moeder gedood na een ruzie over een slecht cijfer. Hij begroef het lichaam van de 46-jarige Gail Cleavenger vervolgens op het terrein van de kerk, melden lokale media. Sheriff Mike Chitwood van het dorpje DeBary zegt dat Gregory Ramos na zijn arrestatie zo trots als een pauw vertelde hoe hij te werk was gegaan.