Man Asia Bibi vraagt Groot-Brittannië om asiel

Volgens Ashiq Masih moeten hij en Bibi voor hun leven vrezen in Pakistan nadat radicale moslims een akkoord hebben gesloten met de regering. Die waren de straat opgegaan uit protest tegen Bibi’s vrijlating. De radicale partij Tehreek-e-Labaik (TLP) heeft nu afgesproken dat de regering onder meer probeert te voorkomen dat Bibi het land verlaat.

Masih zegt dat hij de rillingen kreeg toen hij over het akkoord hoorde. „De huidige situatie is erg gevaarlijk voor ons. We hebben geen beveiliging en verbergen ons hier en daar, en veranderen regelmatig onze locatie”, zegt hij. De advocaat van Bibi verliet zaterdag het land, ook uit angst om gedood te worden.

Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren.