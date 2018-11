Leenstelsel wordt hoofdpijndossier Buma

Sybrand Buma en Ruth Peetoom tijdens het partijcongres van het CDA. Ⓒ ANP

Groningen - Het jaarlijkse CDA-congres is door partijleider Sybrand Buma aangegrepen om flink uit te halen naar minister Bruins en GroenLinks. Over de eigen prestaties na ruim een jaar regeren is de CDA-voorman veel minder uitgesproken. Mensen die de christendemocraten een warm hart toedragen moeten geduldig wachten tot de hand van het CDA in de regering zichtbaar wordt in de samenleving, klinkt het.