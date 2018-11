Familie verrast door noodweer Italië; 9 doden

In het huis brachten volgens persbureau ANSA familie en vrienden de avond door tijdens het noodweer. Onder de doden zijn vrouwen en kinderen.

Ook elders op Sicilië zorgde het extreme weer voor problemen. In Vicari zaten twee mensen in een auto toen die door het water werd meegesleurd. Een inzittende kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen, de ander is dood teruggevonden. In Corleone is een dokter vermist geraakt.

Het dodental als gevolg van het noodweer in Italië was zaterdag al opgelopen tot zeventien. Dat lijkt nu te zijn opgelopen naar ten minste 27.