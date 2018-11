Meisjesscouts aangereden tijdens opruimwerk: vier doden

Daarbij kwam ook nog een volwassene om het leven. Een vierde meisjesscout belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Haar toestand is kritiek.

De 21-jarige bestuurder van de Ford pick-up-truck vluchtte na de aanrijding, maar gaf zichzelf later aan bij de politie. Het is volstrekt onduidelijk waardoor hij van de weg is geraakt. De situatie ter plekke is niet gevaarlijk. De bestuurder is aangeklaagd voor vier gevallen dood door schuld.

De meisjes in de leeftijd van 9 tot 10 jaar droegen felgekleurde hesjes en werden door verschillende volwassenen begeleid.