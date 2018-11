Jongen ernstig gewond door nitraat-vuurwerk

Dit nitraatvuurwerk werd in Haarlem in beslag genomen. Ⓒ Politie Haarlem

Haarlem - Een groep jongeren in Haarlem is er zaterdagavond op pijnlijke wijze aan herinnerd dat nitraat-vuurwerk enorm gevaarlijk is. Een van hen is zeer ernstig gewond geraakt aan zijn hand, zo meldt de politie Haarlem op Facebook.