Zuid-Afrikaanse dierenbeschermer gedood door zijn leeuwinnen

Mathewson, die in de regio met wildparken de Lion Tree Top Lodge exploiteerde, had de dieren naar eigen zeggen eerder gered van ondernemers die wilde dieren houden of fokken om ze door betalende jagers te laten doodschieten.

De schoondochter van het slachtoffer, Tehri Mathewson, zei tegen Zuid-Afrikaanse media dat ze niet gelooft dat de leeuwen iets kwaads in de zin hadden. Ze vermoedt dat het een ongeluk bij het spelen is geweest. Ze verzekerde dat het de dieren goed gaat en ze goed verzorgd zullen blijven.

Eerder incident

De twee leeuwen waren in 2017 al in opspraak in de regio omdat ze een man hadden gebeten. Die overleed een week later, maar dat was volgens de artsen niet als gevolg van de beten, maar doordat hij aan andere aandoeningen leed. Mathewson verdedigde de leeuwen destijds door te verklaren dat ze enkel wilden spelen. Ze renden weg toen de zwaargewonde man stenen naar ze gooide. Als ze hem hadden aangevallen zou hij in 5 seconden dood zijn geweest, betoogde Mathewson destijds.