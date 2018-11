Noodweer Italië houdt aan

Het natuurgeweld heeft inmiddels dertig levens geëist. In het dorpje Casteldaccia bij Palermo op Sicilië kwamen negen mensen om het leven toen ze in een huis verrast werden door het snel opkomende water. Onder de doden zijn vrouwen en kinderen.

Minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken is met een helikopter over het getroffen gebied in de regio Veneto gevlogen. In dit gebied, waar jaarlijkse veel toeristen komen, zijn tientallen aardverschuivingen, wegen zijn weggeslagen door het woeste water en miljoenen bomen ontworteld, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA.