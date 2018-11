Gedumpt welpje Remy krijgt eigen verblijf

Nadat het dier een maand in quarantaine is geweest en alle benodigde inentingen heeft gekregen, is het tijd voor Remy om te verhuizen naar zijn eigen verblijf. „Remy groeit als kool en is lekker eigenwijs en speels”, aldus de stichting op Facebook.

Om die woorden kracht bij te zetten plaatste de stichting een video op Facebook om te laten zien dat Remy het goed maakt.

Even wennen

Stichting Leeuw werkt samen met Landgoed Hoenderdaell waar dieren te bekijken zijn. Het welpje zal na de verhuizing nog wel even moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving, daardoor kan het volgens de stichting nog wel een paar weekjes duren voordat Remy buiten te zien zal zijn.

Het is nog niet duidelijk waar de leeuw op termijn naar toe gaat. De stichting heeft al diverse leeuwen naar Afrika gebracht. Dit jaar gaan er nog drie naar toe. ,,Dit leeuwtje komt daar in toekomst zeker ook voor in aanmerking'', zei de stichting eerder over Remy. De leeuwen verblijven in Afrika in een gebied waar ze worden bewaakt en bijgevoerd.

Remy werd begin oktober doodsbang en lichtgewond, door een stomverbaasde hardloper aangetroffen in een bench in een weiland bij het Utrechtse dorp Westbroek. Het dier werd overgedragen aan de Stichting Leeuw, dat een opvangcentrum voor grote katten in Nederland heeft.

