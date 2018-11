Nieuw-Caledonië stemt tegen onafhankelijkheid

,,De Nieuw-Caledoniërs hebben ervoor gekozen om Frans te blijven. Het is een blijk van vertrouwen in de Franse republiek, haar toekomst en haar waarden," zei de Franse president Emmanuel Macron in een toespraak op de Franse televisie.

Ongeveer 175.000 inwoners van de archipel in de Stille Oceaan mochten stemmen. De sterkste pleitbezorgers voor onafhankelijkheid zijn de Kanaken, de oorspronkelijke bewoners. Zij wachten al meer dan drie decennia op het referendum.

Macron zei dat hij de teleurstelling begreep van degenen die onafhankelijkheid wilden, maar voegde eraan toe dat de Franse staat vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen garandeert.

De eilanden kwamen in 1853 in bezit van Parijs en werden aanvankelijk gebruikt als gevangeniseiland. In totaal wonen er ruim 280.000 mensen, onder wie veel immigranten uit andere staten in de Stille Oceaan. De eilanden ontvangen ongeveer jaarlijks een miljard euro uit Parijs.

De uitslag betekent niet dat het laatste woord over onafhankelijkheid is gezegd. Volgens de afspraken met Parijs mogen er tot 2024 nog twee referenda over dit onderwerp worden gehouden.