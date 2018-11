Man zwemt om Groot-Brittannië heen

Ross Edgley vestigde tijdens zijn monstertocht diverse records. Ⓒ Jeff Holmes/REX/Shutterstock

KENT - De Brit Ross Edgley (33) is de eerste man die om het complete vasteland van Groot-Brittannië heen is gezwommen. Edgley vertrok in juni voor zijn monstertocht van bijna 3200 kilometer en kwam zondag aan in Kent. De geweldenaar zwom twaalf uur per dag waarin hij 30 tot 50 kilometer aflegde. Edgley moest dagelijks tussen 10.000 en 15.000 calorieën eten.