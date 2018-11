Advocaat Pakistaanse christen in Nederland

Vrijgesproken Asia Bibi mag het land voorlopig niet uit Ⓒ AFP

Saiful Malook, de Pakistaanse advocaat van Asia Bibi, de christen wier leven in Pakistan gevaar loopt omdat zij de profeet Mohammed zou hebben beledigd, is dit weekeinde in Nederland aangekomen. De christelijke hulpstichting, die de advocaat opvangt, bevestigt dit aan De Telegraaf.