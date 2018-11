Magneetvissers halen geweren uit het water

Ⓒ Politie Dordrecht

DORDRECHT - Magneetvissers hebben in de Zuidhaven in Dordrecht de afgelopen dagen drie geweren opgevist. Volgens de Dordtse politie gaat het om Mausers, wapens die door de Duitsers werden gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft foto’s op de eigen Facebookpagina gezet.