Ambulancepersoneel hervat acties

De ambulancemedewerkers zijn woest op branchevereniging Ambulancezorg Nederland. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De eerder opgeschorte acties van ambulancepersoneel worden vanaf maandag hervat, laat FNV weten. Het gaat om stiptheidsacties in estafettevorm. Ze beginnen in Rotterdam en in Noord-Holland. Vanaf donderdag zijn er ook acties in Utrecht en Den Haag. Volgens de vakbond volgen andere regio’s en komen er ook werkonderbrekingen.