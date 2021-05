Amsterdammer (21) aangehouden vanwege explosies in Rotterdam

In de nacht van 4 op 5 mei waren er ontploffingen bij Feyenoordcafé 't Haantje in Rotterdam-Zuid aan de Bierens de Haanweg en bij een portiek aan de Ranonkelstraat. Afgelopen nacht waren er drie explosies, één bij een ander Feyenoordcafé, The Hide Away, bij een portiek op de Forelstraat en bij een portiek op De Blécourtstraat.

Voor beide cafés zijn crowdfundingsacties opgezet. Voor The Hide Away is al ruim 14.000 euro binnengekomen en voor 't Haantje is bijna 8000 euro opgehaald.