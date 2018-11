Toch ontslag chef Duitse inlichtingendienst

Ⓒ EPA

BERLIJN - De chef van de Duitse inlichtingendienst BfV, Hans-Georg Maassen, wordt toch ontslagen. Hij zou speciaal adviseur worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken met behoud van salaris. Die overplaatsing gaat naar verluidt niet door omdat Maassen in de afscheidstoespraak die hij had geschreven flinke kritiek levert op de coalitie. De tekst van zijn rede was al uitgedeeld bij de BfV.