Chirurg verbijsterd om eerste vuurwerkslachtoffer in november

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

BEVERWIJK - Chirurg Paul van Zuijlen heeft via Twitter zijn ongenoegen geuit over het feit dat hij begin november al het eerste vuurwerkslachtoffer moest opereren. „Je zou toch denken dat dit toch allemaal te voorkomen had moeten zijn, maar daar vergis ik mij dus kennelijk in”, schrijft de verbaasde arts.