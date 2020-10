’Tijdelijke Tweede Kamer van 161 miljoen euro niet coronaproof’

Dat staat in vertrouwelijke rapporten in handen van het AD. Drie externe bureaus hebben onderzocht of de nieuwe locatie van het parlement voldoet aan de coronaregels. De kritiek is niet mals: het gebouw is ’niet coronaproof’, er wordt onder meer gewaarschuwd voor ’opstoppingen’ en er zijn ’vergaande maatregelen’ nodig om het gebouw te kunnen openen. Daarmee zijn de tekortkomingen ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Als het aan het kabinet ligt, verkast de Tweede Kamer volgend jaar zomer naar een tijdelijk parlement aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De verhuizing is nodig vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof. Kamerleden moeten hun werk 5,5 jaar verplaatsen naar de voormalige kantoorkolos, die onlangs voor 161 miljoen euro werd verbouwd.