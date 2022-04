Jarenlang vermiste kat aangetroffen op Schots booreiland

Bij controle bleek de kater gechipt en Dexter te heten. Ook werd ontdekt dat het beest jarenlang heeft rondgehangen bij de gevangenis van Peterhead, een havenstadje ten noorden van Aberdeen. Het bewakingspersoneel voerde de zwartgrijze zwerver met restjes uit de keuken en doopte hem One-eyed Joe. De cipiers waren volgens de berichten gek op hem en vertroetelden hem.

De eigenaresse was aangedaan en opgetogen over het weerzien. Ze zei tegen de BBC dat de kat altijd al een ’uitgaand’ type was. „Toen hij verdween hebben we nooit meer iets over hem gehoord en we hadden ook nooit verwacht hem hier terug te zien.” Ze gaat proberen Dexter en zijn fans in de gevangenis contact met elkaar te laten onderhouden.